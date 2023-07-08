Татьяна Навка: многие считают, что я и олимпийской чемпионкой стала благодаря Пескову
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, российская фигуристка Татьяна Навка оценила мнение части общественности, которая считает, что гранты на различные шоу ей достаются проще, потому что она является супругой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Я не удивлена этому вопросу. Многие считают, что я и олимпийской чемпионкой стала благодаря Дмитрию Сергеевичу (смеётся). Если серьёзно — никогда не обращаюсь к нему с такими вопросами. Я самодостаточный человек и сама реализую свои проекты», — приводит слова Навки Hello! Russia.
Навка и Песков сыграли свадьбу в 2015 году, пара воспитывает дочь Надежду. Также у Навки есть 23-летняя дочь Александра, отцом которой является тренер Александр Жулин.
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