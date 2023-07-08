Татьяна Навка рассказала, какое ледовое шоу готовит на Новый год

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, продюсер ледовых шоу и с недавнего времени ведущая интервью-шоу «Команда» Татьяна Навка рассказала о проектах, над которыми работает.
«У меня есть идея снять художественное кино о моём спортивном кумире, человеке, на которого я равнялась долгие годы. Пока не могу рассказать все детали.
И по традиции для всех любителей фигурного катания я готовлю очередную новогоднюю премьеру. Мы всегда делаем шоу на основе классических произведений. В этот раз это будет потрясающая ледовая сказка по произведению Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Много идей и проектов уже на этапе реализации. Какой бы ты ни был талантливый и энергичный, большие проекты и серьёзные прорывы можно делать только с командой», — приводит слова Навки HELLO! Russia.
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