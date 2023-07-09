Евгения Медведева: хочу, чтобы мои дети росли в полноценной семье. Посмотрим, как будет

Серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о планах завести семью. В ноябре 2023 года Медведевой исполнится 24 года.

«Хочется семью, хочется детей. Хочу, чтобы мои дети росли в полноценной семье. Были мама и папа. Это тоже довольно-таки большая работа. Отношения — это в принципе очень сложно и непаханное поле такое в моей жизни пока что. Это моя перспектива на десять лет, но мы сейчас живём в таком мире, что диапазон планирования десять минут, поэтому это просто такие хотелки. Дальше посмотрим, как будет», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Медведева не выступает в соревнованиях начиная с сезона-2020/2021, когда она вернулась из Канады в Россию, в группу Этери Тутберидзе. Фигуристка принимает участие в различных ледовых шоу и других проектах, связанных с телевидением и Интернетом.