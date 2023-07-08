«Счастье — просыпаться рядом с тобой каждое утро». Самые яркие семьи фигуристов

В фигурном катании много счастливых супружеских пар, у которых подрастают прекрасные детки. Кто-то вместе долгие годы и подаёт пример прочных семейных отношений. Кто-то в начале совместного пути, но тоже уже является образцом гармоничных союзов. Фигуристы вдохновляют окружающих теплотой чувств и взаимной поддержкой, доказывая, что настоящая любовь существует.

День семьи, любви и верности — идеальное время, чтобы вспомнить наши фигурнокатательные семьи и ещё раз восхититься их бесконечной лавстори.

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин

Семья Ягудина и Тотьмяниной Фото: из личного архива Алексея Ягудина

Ягудин и Тотьмянина на пути к семейному счастью не раз расставались и заново сходились, но в конце концов поняли, что не могут жить друг без друга. Тем не менее играть свадьбу они не спешили. Желания обменяться кольцами у них не вызвало даже появление дочки Елизаветы в 2009 году. Лишь спустя семь лет влюблённые всё-таки отправились в загс, потому что им надоели обсуждения статуса их отношений. К тому времени у них родилась вторая дочка Мишель, и Алексей оказался в настоящем женском цветнике, чему искренне радуется.

«Никогда не думал, даже лет 10 назад, что, когда мне будет 40–41, я буду ненаигранно и искренне говорить о том, что я хочу домой, я хочу к детям, я хочу к Тане, я хочу в свою баню, я хочу свою игровую приставку. Я даже хочу, чтобы на меня иногда ворчала Таня: убери, застели кровать…

В сегодняшнем дне я хочу все эти многочисленные вещи. И я просто нереально счастливый человек. У меня всё есть! Это я говорю абсолютно честно», — признавался Ягудин в эфире программы «Судьба человека».

Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Семья Волосожар и Транькова Фото: из личного архива Татьяны Волосожар

Волосожар и Траньков изначально стали парой на льду и просто дружили. Однако постоянное нахождение вместе настолько сблизило их, что после произвольной программы в финале Гран-при-2011 они неожиданно для самих себя поцеловались. Роман, правда, и тогда закрутился не сразу, но нахлынувшим чувствам они сопротивлялись недолго.

Спустя год после победы на Олимпиаде в Сочи Татьяна и Максим объявили о помолвке, а в августе 2015-го поженились. Сейчас они воспитывают дочку Анжелику и сына Теодора, но о романтике также не забывают.

«Холодный ум жены нашей семье идёт только на пользу. Она мудрая, поэтому всегда советуюсь с Таней, и обычно, когда она принимает какие-то решения (иногда даже за нас двоих), они судьбоносные и очень правильные. И ни один шаг я, не обсудив со своей женой, не делаю. Хотя в принципе в работе мы довольно разными вещами занимаемся. Да, моя жена мудрая и терпеливая», — рассказывал Траньков на портале Teleprogramma.pro.

Оксана Домнина и Роман Костомаров

Семья Домниной и Костомарова Фото: из личного архива Романа Костомарова

Искра между фигуристами вспыхнула ещё при первом знакомстве в 2001 году, но тогда Костомаров встречался с подругой Домниной, на которой позже женился. Тот брак закончился разводом, и Оксана с Романом наконец-то стали встречаться. В 2011-м у них родилась дочка Анастасия. Молодые родители были очень счастливы, но Оксану не устраивало, что Роман не делал ей предложение. На недолгий период они даже расставались, но вскоре помирились и сыграли свадьбу. А через полтора года у них произошло очередное пополнение — на свет появился сын Илья.

Все эти годы Оксана и Роман восхищали семейной гармонией и активными совместными буднями. В этом году на их долю выпало очень тяжёлое испытание, но вместе они обязательно всё выдержат.

«Были горы каких-то проблем. Любовь в том и заключается, что она проходит через разные трудности. Это в 25–30 лет ты непримиримый ни с чем. А с возрастом, с жизненным опытом начинаешь по-другому к этому относиться», — говорил Костомаров в журнале Hello.

Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко

Семья Липницкой и Тарасенко Фото: из личного архива Юлии Липницкой

Липницкая и Тарасенко — совсем молодая пара, но их отношения — пример для многих. Познакомились ребята, когда катались в одной группе у Этери Тутберидзе. Влад всегда поддерживал Юлю и старался оградить её от конфликтов. Такая забота, безусловно, покорила олимпийскую чемпионку и соединила сердца молодых людей.

Отношения спортсмены никогда не афишировали, поэтому известие о беременности Юли в 2020-м вызвало бурю обсуждений. В конце июня у пары родилась лапочка-дочка, которую назвали Каталиной. Семейное счастье Юля и Влад берегут от внимания публики и спокойно работают в «Ангелах Плющенко» тренерами.

В прошлом году Влад отправился на военную службу, и Юля стойко перенесла разлуку с любимым. Долгожданная встреча состоялась в день рождения Каталины: Влад получил отпуск и приехал домой.

Екатерина Боброва и Андрей Депутат

Семья Бобровой и Депутата Фото: из личного архива Екатерины Бобровой

Первое же свидание Бобровой и Депутата продлилось до утра: они так наслаждались беседой в кафе, что не заметили, как подкрался рассвет. Дальше отношения развивались быстро: Катя и Андрей съехались, отлично поладив на общей территории. Предложение Андрей сделал в их любимом парке Горького: встал на одно колено у озера и протянул избраннице потрясающей красоты кольцо.

Свадебное торжество в июле 2016-го пара строила поистине роскошное, пригласив около 80 человек. Через год Андрей завершил карьеру, а Катя продолжила кататься и завоевала командное серебро на Олимпиаде в Пхёнчхане.

В апреле 2019-го Екатерина родила сына Александра и решила, что пора поставить точку в большом спорте. Но не в турнирах. В этом году она вместе с мужем выиграла любительский старт в Санкт-Петербурге.

«Я восхищаюсь своим мужем. И не скрываю этого. Пусть моя работа видна для всех, а его нет. Но то, что делаю я, без него не было бы возможно. Мы ищем мотивацию друг в друге с помощью поддержки, любви и взаимопонимания. Вот что движет нашей семьей. Мы один слаженный механизм. И пусть со стороны это пока только маленький паровозик из Ромашково, но зато весело и с песней», — делилась Боброва в своих соцсетях.

Мария Петрова и Алексей Тихонов

Семья Петровой и Тихонова Фото: А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

Петрова и Тихонов — одна из самых прочных семейных пар в фигурном катании. Вместе на льду и вместе по жизни: кажется, сама судьба нарекла им встретить друг друга. У них было много спортивных побед, но главная награда не связна с фигурным катанием: в 2010 году у Марии и Алексея родилась дочка Полина. Впрочем, девочка продолжает дело родителей и демонстрирует мастерство владения коньком на турнирах.

Этой весной на шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном» Мария, Алексей и Полина исполнили общий семейный номер, чем очень растрогали публику.

Анна Погорилая и Андрей Невский

Семья Погорилой и Невского Фото: из личного архива Анны Погорилой

Лавстори Погорилой и Невского началась с дружбы. Красавица-одиночница не хотела строить никаких отношений, пока соревновалась, и лишь после завершения карьеры открыла сердце навстречу любви. Замуж Андрей позвал Анну на Эйфелевой башне, и, конечно, она согласилась. Позже девушка написала в соцсетях, что мечтала о предложении и чувствовала, что хочет разделить жизнь именно с этим человеком.

Отпраздновав свадьбу, молодые около двух лет наслаждались уединением, а в конце декабря 2020-го у них появилась дочь Ева. Материнство Ане пришлось по душе, и она с удовольствием занимается малышкой. Молодой папа не отстаёт и делает всё для счастья жены и ребёнка.

Наталья Михайлова и Александр Жулин

Семья Михайловой и Жулина Фото: из личного архива Александра Жулина

Бывшая фигуристка Михайлова и известный тренер Жулин в августе отметят первый юбилей — пятилетие брака. Путь к семейному счастью был непростым: девушка являлась воспитанницей Жулина, а их роман начался, когда он ещё не развёлся с Татьяной Навкой. Но все преграды одолела любовь, которая не угасает уже долгие годы.

В 2013-м у влюблённых родилась дочка Екатерина, а через семь лет они подарили ей сестрёнку Елену. Александр обожает всех своих девочек и старается уделять им максимум внимания, несмотря на занятость со спортсменами.

«Любимая, единственная, нежная… Наталья! В твой день рождения я хочу в тысячный раз рассказать тебе о том, как я люблю тебя. О том, какое это счастье — просыпаться рядом с тобой каждое утро и видеть твоё родное лицо. О том, что нет большего счастья для меня, чем знать, что дома ждёшь меня ты. Так пусть же хранит тебя ангел от невзгод и болезней, а душа твоя будет открыта для моей безграничной ласки и преданности», — вот так поэтично поздравляет Жулин супругу в соцсетях с днём рождения.

Албена Денкова и Максим Ставиский

Семья Денковой и Ставиского Фото: РИА Новости

Албену и Максима в далёком 1996 году соединило желание продолжать карьеру, когда оба остались без партнёров в танцах на льду. Кататься вместе им предложила тренер Елена Чайковская и не прогадала. Новая пара быстро заявила о себе на соревнованиях и собрала множество медалей, а страсть, которую они разыгрывали на катке, постепенно прорвалась за его пределы и привела фигуристов в загс.

В 2011-м Максим и Албена стали родителями. Сейчас они воспитывают сына Даниэля и занимаются постановкой номеров.

Мартин Даженэ и Александр Волков

Семья Даженэ и Волкова Фото: из личного архива Мартин Даженэ

Союз двух тренеров, а в прошлом фигуристов пропитан полной гармонией, хотя жить приходится на две страны: Россию и Канаду. В России Мартин и Александр вместе тренируют спортсменов. Наиболее известный их ученик Артём Ковалёв в минувшем сезоне замкнул пятёрку сильнейших одиночников на чемпионате России.

Тренируют супруги и свою старшую из троих дочерей 14-летнюю Алексу. Выступает юная спортсменка за Канаду и радует родителей успехами.