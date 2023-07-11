Жулин — о допинг-пробе Сотниковой: не надо было ворошить улей

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением насчёт допинг-пробы российской фигуристки Аделины Сотниковой на Олимпийских играх – 2014 в Сочи.

«Сейчас трудно что-то предвидеть, особенно в такое сложное время для России. Тем более у неё не было положительной пробы А, была поцарапана крышка. К этому тогда прицепились, потом открыли пробу В, всё нормально. Не надо было, конечно, ворошить улей. При такой сложной ситуации, которая сложилась в мире, Россию можно закопать за любой повод. Поэтому не удивлюсь ничему. Главное, чтобы Роднину и Зайцева не лишили золотых медалей», – приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Напомним, первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка и тренер Аделина Сотникова в интервью на YouTube-канале Tatarka FM призналась о положительной допинг-пробе после Олимпийских игр – 2014.