«Я как женщина после родов, непросто даётся». Костомаров выложил новое видео с тренировки

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал новое видео своей тренировки после недавней выписки из больницы, где он провёл 175 дней.
«Я как женщина после родов. Занимаюсь. Видишь, какие мышцы у меня, приводящие. Непросто даётся», — сказал Костомаров на видео.
Напомним, фигурист был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии 10 января 2023 года. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице. В дальнейшем Роману предстоит протезирование рук.
Роман Костомаров — олимпийский чемпион в танцах на льду (2006), двукратный чемпион мира (2004, 2005) и трёхкратный чемпион Европы (2004, 2005, 2006).
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