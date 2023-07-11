Роднина заявила, что НОК Южной Кореи вправе потребовать расследования по делу Сотниковой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказала мнение, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Южной Кореи вправе потребовать проведения расследования после заявления победительницы Игр в Сочи Аделины Сотниковой о своей положительной допинг пробе.

Ранее Сотникова рассказала о положительной допинг пробе в 2014 году в интервью YouTube каналу «Татарка FM». Фигуристка также отметила, что ее проба «Б» дала отрицательный результат. Второе место в Сочи заняла кореянка Ким Ю На.

«Если такое рассказала сама спортсменка, то они действительно вправе потребовать расследование.

Каких последствий ожидать? Не знаю, в зависимости от результатов расследования. Давайте дождемся. Что мы бежим впереди провоза?! Зачем гадать на кофейной гуще? Если спортсменка сама заявила, то, наверное, так и есть. Она же не будет лишний раз себя оговаривать», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».