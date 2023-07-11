«Было спокойно, сейчас начнётся ерунда». Тарасова — о словах Сотниковой о допинге

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не исключила, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Южной Кореи может потребовать проведения расследования после заявления победительницы Игр в Сочи Аделины Сотниковой о своей положительной допинг-пробе.
Ранее Сотникова рассказала о положительной допинг-пробе в 2014 году в интервью YouTube каналу «Татарка FM». Фигуристка также отметила, что её проба «Б» дала отрицательный результат. Второе место в Сочи заняла кореянка Ким Ю На.
«Если корейцы хотят обратиться в МОК, они будут обращаться. Им на наше мнение побоку.
Правильно ли поступила Аделина, рассказав об этом? Правду надо рассказывать всегда, ничего такого в этом нет. Аделина сделала всё, чтобы обратить на это внимание, и все потихоньку вспомнят тот случай. Было спокойно, а сейчас начнётся ерунда страшная», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
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