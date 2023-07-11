Аделина Сотникова объяснила свои слова о допинге, который нашли у неё в Сочи-2014

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Аделина Сотникова прокомментировала свои слова о допинге, который якобы нашли у неё на победной Олимпиаде в Сочи.
После этих слов Сотниковой даже НОК Южной Кореи задумался о проведении расследования, так как серебро Сочи-2014 досталось Ким Ю На.
«Я понимаю, что подобный инфоповод всегда будет цитироваться и набирать большое количество просмотров. Но СМИ уже приписали мне то, что я призналась в употреблении запрещённых препаратов. Ребята, ну вы что, нельзя же так.
Начнём с цитаты: «Даже вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд. Но потом меня оправдали…»
Фраза «у тебя нашли допинг». После этой фразы есть множество действительных вариантов — от подтверждённой грязной пробы до ошибки забора и испорченной пробирки, нарушения допинг-офицером протокола забора, транспортировки и хранения проб.
Когда у спортсмена проблемы с пробой и ему об этом сообщают, то в голове мечется одна мысль (особенно у того, кто не принимал запрещенные препараты) — откуда, какой допинг нашли? И паника: «Ааа, у меня допинг???!!!» Этот блок остается надолго. И когда мы об этом рассказываем, причём вскользь, то так и говорим: «Мне сказали, что у меня нашли допинг». Да, сказали. Но оказалось, что проблема с пробиркой, царапины…
Искажённая в любом виде информация даёт иностранным СМИ повод обсуждать российских спортсменов. Зачем вы это перевернули и сами раздуваете? Ни тогда, ни сейчас у международной системы допинг-контроля не было ко мне вопросов. Так что сенсация не состоялась, извините.
И напоследок. Никто не отнимет у меня главное! Сочи-2014, минуты на пьедестале, гимн России, глаза болельщиков и невероятное чувство — чувство, что я достойно выступила за свою страну!» — написала Сотникова в соцсетях.
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