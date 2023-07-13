Татьяна Навка выразила уверенность в том, что Роман Костомаров ещё выйдет на лёд

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, российская фигуристка Татьяна Навка, выступавшая в дуэте с Романом Костомаровым, выразила уверенность в том, что её партнёр ещё выйдет на лёд, несмотря на перенесённые операции.

«Уверена, что он выйдет на лёд — не знаю, в каком качестве, но выйдет. Я много общаюсь с ним, знаю, что это не так просто, но верю в его возвращение. Он очень сильный и преодолеет эту преграду», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан через 175 дней после госпитализации. В дальнейшем Роману предстоит протезирование рук.