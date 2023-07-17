Камиле Валиевой поставили новые программы на сборе в Новогорске

Олимпийской чемпионке в командном турнире Камиле Валиевой на сборе в Новогорске поставили новые короткую и произвольную программы, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что постановщиком обеих программ выступил Даниил Глейхенгауз. Также произвольную программу к предстоящему сезону поменяли и победительнице финала Кубка России Майе Хромых.
Напомним, в декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после окончания командного турнира Олимпиады-2022. В январе Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не обнаружил вины и халатности в нарушении Валиевой антидопинговых правил и в качестве наказания лишил спортсменку только золота чемпионата страны. На это решение были поданы апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), РУСАДА и Международного союза конькобежцев (ISU), которые CAS решил объединить в одно производство. Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) состоятся с 26 по 29 сентября в закрытом режиме в Лозанне (Швейцария).
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