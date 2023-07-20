Радионова — о своём пубертате: тренеры и я сама очень сильно следили за моим весом

Призёр чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании Елена Радионова рассказала о том, как прошёл её период пубертата.

«Это был непростой момент, непростое время, которое я точно не вспоминаю с каким-то очарованием. Мне тогда было очень тяжело. Со мной, конечно, происходили изменения не только в физическом плане, но и психологическом. Я менялась, превращалась из ребёнка во взрослого человека.

Одно из самых ярких воспоминаний: тренеры и я сама очень сильно следили за моим весом. Было тяжело в какие-то моменты. Вроде, ничего не ешь, а вес всё равно не уходит. И само тело, несмотря на большие нагрузки, не было таким сухим, как хотелось. Я занималась шесть дней в неделю с утра до вечера, но всё равно имелись, скажем так, вопросы к моему внешнему виду. Естественно, в этот период психика очень ранима, и всякие колкие слова, какие-то сказанные обидные вещи принимаются близко к сердцу. Это неприятно. Мне кажется, в такие моменты не нужно трогать человека, а дать ему спокойно это пережить, ведь он прекрасно понимает, как он должен выглядеть. А каждый раз напоминать, что он толстый или ещё какой-то не такой — усугубляет ситуацию. Через какое-то время всё нормализуется и устаканится», — сказала Радионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.