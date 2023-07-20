Радионова — о своём пубертате: тренеры и я сама очень сильно следили за моим весом

Призёр чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании Елена Радионова рассказала о том, как прошёл её период пубертата.
«Это был непростой момент, непростое время, которое я точно не вспоминаю с каким-то очарованием. Мне тогда было очень тяжело. Со мной, конечно, происходили изменения не только в физическом плане, но и психологическом. Я менялась, превращалась из ребёнка во взрослого человека.
Одно из самых ярких воспоминаний: тренеры и я сама очень сильно следили за моим весом. Было тяжело в какие-то моменты. Вроде, ничего не ешь, а вес всё равно не уходит. И само тело, несмотря на большие нагрузки, не было таким сухим, как хотелось. Я занималась шесть дней в неделю с утра до вечера, но всё равно имелись, скажем так, вопросы к моему внешнему виду. Естественно, в этот период психика очень ранима, и всякие колкие слова, какие-то сказанные обидные вещи принимаются близко к сердцу. Это неприятно. Мне кажется, в такие моменты не нужно трогать человека, а дать ему спокойно это пережить, ведь он прекрасно понимает, как он должен выглядеть. А каждый раз напоминать, что он толстый или ещё какой-то не такой — усугубляет ситуацию. Через какое-то время всё нормализуется и устаканится», — сказала Радионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
- 20 июля 2023
-
16:40
-
13:33
-
12:16
- 19 июля 2023
-
16:21
-
12:22
-
11:26
-
09:10
- 18 июля 2023
-
20:51
-
20:22
-
15:27
-
14:42
-
13:58
-
13:02
-
11:15
- 17 июля 2023
-
23:09
-
20:58
-
19:10
-
14:55
-
14:32
-
14:24
-
14:20
-
14:17
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:42
-
11:56
-
11:15
- 16 июля 2023
-
21:54
- 15 июля 2023
-
16:05
-
13:57
-
13:26
-
13:26
-
13:17
- 14 июля 2023
-
22:54