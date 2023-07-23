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Золотая медаль Олимпиады-1980 советского фигуриста Зайцева продана почти за $ 100 тыс.

Золотая медаль Олимпиады-1980 советского фигуриста Зайцева продана почти за $ 100 тыс.
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Золотая медаль советского фигуриста Александра Зайцева, которую он завоевал на Олимпийских играх 1980 года в американском Лейк-Плэсиде, была продана на аукционе за $ 93,75 тыс. Об этом сообщает пресс-служба аукциона RR Auction.

Зайцев одержал победу на Олимпиаде в парном катании, выступая с Ириной Родниной. Также фигуристы являются победителями Игр 1976 года в австрийском Инсбруке. Александр завершил карьеру в 1980 году.

Отметим, что данная награда является именной: имя Александра Зайцева выгравировано на ней в нижней части реверса.

Отметим, что на данном аукционе также были проданы факелы летних Олимпийских игр 1980 года в Москве и зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. За них заплатили $ 2 тыс. и $ 1,9 тыс. соответственно.

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