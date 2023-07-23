Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова показала несколько упражнений для поддержания формы.

Загитова показала несколько упражнений для поддержания формы. Видеоролик:

Напомним, Загитова завершила профессиональную карьеру в декабре 2019 года. После ухода из спорта фигуристка получает высшее образование в области журналистики, работает теледущей и участвует в ледовых шоу. В июне Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов провёл встречу с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой на полях Петербургского международного экономического форума. В рамках переговоров обсуждался проект открытия в Татарстане школы фигурного катания под руководством спортсменки.