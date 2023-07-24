Загитова: на Олимпиаде жила с Тутберидзе. Это был интересный опыт

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, что как самая младшая в сборной на Играх в Пхёнчхане жила в одном блоке с тренером Этери Тутберидзе.
«На Олимпиаде не общалась ни с кем, кроме тренеров. Ни с кем не общалась, никуда не ходила, я жила с Этери Георгиевной. Все девочки говорят: «Как это?» Но это так и было. Это был интересный опыт.
Этери Георгиевна жила около входной двери, а я чуть дальше. В деревне был тренажерный зал, я спускалась. Нужно было открыть дверь, а она «иу-иу» начинает пищать. И сразу Этери Георгиевна: «Куда пошла, бургеры есть?» И я: «Нет, я иду в тренажерный зал». Я даже туда не заходила, где вся еда, чтобы никак себя не искушать.
Поселили так, чтобы контролировать? Не знаю. Даже если это и так, я благодарна тому человеку, который меня так поселил», — сказала Загитова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.
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