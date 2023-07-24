Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Загитова: на Олимпиаде жила с Тутберидзе. Это был интересный опыт

Загитова: на Олимпиаде жила с Тутберидзе. Это был интересный опыт
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, что как самая младшая в сборной на Играх в Пхёнчхане жила в одном блоке с тренером Этери Тутберидзе.

«На Олимпиаде не общалась ни с кем, кроме тренеров. Ни с кем не общалась, никуда не ходила, я жила с Этери Георгиевной. Все девочки говорят: «Как это?» Но это так и было. Это был интересный опыт.

Этери Георгиевна жила около входной двери, а я чуть дальше. В деревне был тренажерный зал, я спускалась. Нужно было открыть дверь, а она «иу-иу» начинает пищать. И сразу Этери Георгиевна: «Куда пошла, бургеры есть?» И я: «Нет, я иду в тренажерный зал». Я даже туда не заходила, где вся еда, чтобы никак себя не искушать.

Поселили так, чтобы контролировать? Не знаю. Даже если это и так, я благодарна тому человеку, который меня так поселил», — сказала Загитова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Материалы по теме
Плакала из-за хейта и мечтает стать мамой. О чём говорила Загитова в подкасте Транькова
Плакала из-за хейта и мечтает стать мамой. О чём говорила Загитова в подкасте Транькова
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023