В ФФККР сообщили, что Анна Щербакова вернулась к тренировкам после мононуклеоза

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова до сих пор не вернулась к тренировкам после перенесённого мононуклеоза.

О диагнозе Щербаковой, из-за которого она приостановила тренировки и не участвовала в ледовом шоу ко Дню Московского спорта, стало известно 11 июля. Тогда же сообщалось, что фигуристка заболела во второй половине июня и уже идёт на поправку.

«Очень много источников, близких к ситуации, дают неверную информацию. Сегодня Щербакова была на тренировке в «Хрустальном», — приводит слова Когана ТАСС.

19-летняя Щербакова пропускала сезон-2022/2023, так как восстанавливалась после операции на колене. Вместе с Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой Анна была ведущей телешоу «Ледниковый период. Снова вместе» и участвовала в ледовых шоу. Недавно появлялась информация о том, что Щербакова размышляет о возвращении к соревновательной деятельности в сезоне-2023/2024.