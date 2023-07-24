В ФФККР сообщили, что Анна Щербакова вернулась к тренировкам после мононуклеоза

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова до сих пор не вернулась к тренировкам после перенесённого мононуклеоза.
О диагнозе Щербаковой, из-за которого она приостановила тренировки и не участвовала в ледовом шоу ко Дню Московского спорта, стало известно 11 июля. Тогда же сообщалось, что фигуристка заболела во второй половине июня и уже идёт на поправку.
«Очень много источников, близких к ситуации, дают неверную информацию. Сегодня Щербакова была на тренировке в «Хрустальном», — приводит слова Когана ТАСС.
19-летняя Щербакова пропускала сезон-2022/2023, так как восстанавливалась после операции на колене. Вместе с Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой Анна была ведущей телешоу «Ледниковый период. Снова вместе» и участвовала в ледовых шоу. Недавно появлялась информация о том, что Щербакова размышляет о возвращении к соревновательной деятельности в сезоне-2023/2024.
- 24 июля 2023
-
21:37
-
21:27
-
21:00
-
20:36
-
20:15
-
20:04
-
19:33
-
19:22
-
19:09
-
18:54
-
18:03
-
17:46
-
17:31
-
14:31
-
12:09
- 23 июля 2023
-
22:12
-
21:30
-
20:44
-
20:35
-
19:20
-
18:38
-
18:00
-
17:26
-
17:13
-
14:40
-
13:03
-
11:44
-
10:44
- 22 июля 2023
-
23:46
-
22:28
-
15:24
-
10:45
-
09:05
-
08:40
-
08:10