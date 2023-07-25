Загитова сообщила о небольшой травме ноги

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о проблемах с ногой. Она опубликовала в своём телеграм-канале видео, на котором она лежит на койке в клинике.

«Всем привет. С ногой небольшие проблемы, но всё, надеюсь, скоро решится», — сказала Загитова.

Ранее Загитова снялась в подкасте Максима Транькова в шоу «Произвольная программа» на Первом канале. В понедельник вечером Алина провела совместный ужин с другой российской фигуристкой Анной Щербаковой.

Загитова выигрывала золотую и серебряную медали на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея) в 2018 году. Также фигуристка становилась чемпионкой мира в 2019 году, чемпионкой Европы в 2018 году и серебряным призёром европейского первенства 2019 года.