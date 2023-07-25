Этери Тутберидзе подвела итоги сбора в Новогорске

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги сбора своей группы в подмосковном Новогорске.

«Завершились уже привычные, ставшие для нас домашними сборы в Новогорске. Основная задача для нашего тренерского состава — выучить новые элементы, подтянуть слабые стороны, поставить новые программы и плавно ввести наших спортсменов в сезон. Что-то получилось, но, как всегда, хочется большего.

Мы с Даниилом Глейхенгаузом постарались воплотить наши творческие идеи и задумки в новые программы. После многочисленных постановок всегда наступает некое опустошение. Но когда мы видим, как наши танцы, истории и картины оживают в исполнении спортсменов — это всегда нас наполняет новыми силами и эмоциями. Продолжение следует…» — написала Тутберидзе в соцсетях.