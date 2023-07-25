«Вернулись мои конфетки с отдыха». Роман Костомаров лично встретил детей в аэропорту

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров встретил в аэропорту своих детей, вернувшихся с отдыха. Фигурист обнял 12-летнюю дочь Анастасию и даже приподнял на руках, чтобы поцеловать, семилетнего сына Илью.

«Вернулись мои конфетки с отдыха. Теперь наконец-то все вместе дома. Семья в сборе», — подписал Костомаров видео.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Романа Костомарова.

Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения. В дальнейшем Роману предстоит также протезирование рук.