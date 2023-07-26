Спецслужбы Литвы не нашли доказательств того, что Дробязко представляет угрозу стране

Пресс-служба Департамента государственной безопасности Литвы не нашла доказательств того, что гражданка этого государства фигуристка Маргарита Дробязко представляет угрозу национальной безопасности страны из-за сотрудничества с шоу Татьяны Навки.

«У Департамента государственной безопасности нет данных разведки относительно угрозы государственной безопасности, которые можно было бы предоставить ответственным лицам. Разведывательная служба не обладает полномочиями оценивать нравственные аспекты поведения граждан Литвы», — приводит официальный ответ госоргана литовский портал lrt.lt.

Также комментарий порталу предоставило Министерство внутренних дел государства: оно сообщило, что получило все необходимые документы и в ближайшее время займётся решением вопроса гражданства Маргариты Дробязко.

Напомним, Маргариту Дробязко хотят лишить гражданства Литвы, полученного около 30 лет назад из-за желания представлять страну на международных турнирах, потому что он не расторгла контракт с Татьяной Навкой после февраля 2022 года.