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Команда Тутберидзе опубликовала отрывок новой произвольной программы Камилы Валиевой

Команда Тутберидзе опубликовала отрывок новой произвольной программы Камилы Валиевой
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Тренерский штаб Этери Тутберидзе в своих социальных сетях опубликовал отрывок из произвольной программы олимпийской чемпионки 2022 года в командном турнире, чемпионки Европы Камилы Валиевой на грядущий сезон.

Отметим, что на видео Валиева выступает под саундтрек к фильму «Чёрная Пантера».

26 апреля Валиевой исполнилось 17 лет. В сезоне-2022/2023 Валиева выиграла два этапа Гран-при России и чемпионат страны по прыжкам. В финале Гран-при России и на чемпионате страны Камила завоевала серебряные медали. Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) продолжает расследование дела Валиевой о допинге. Ранее в CAS сообщили, что слушания по этому делу пройдут с 26 по 29 сентября в закрытом режиме в Лозанне (Швейцария).

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