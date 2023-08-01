Тарасова: Россия может помочь африканским партнёрам в развитии фигурного катания

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Россия может отправить своих специалистов в страны Африки для развития фигурного катания.

«Россия вполне может помочь африканским партнёрам в развитии фигурного катания. Мы можем отправить туда своих специалистов. Надо отправлять. Согласится ли кто-то из российских тренеров поехать в Африку? А почему нет? Смотря сколько это будет стоить. Не на общественных началах», — приводит слова Тарасовой Legalbet.

Напомним, сотрудничество в спорте между Россией и странами Африки стало главной темой сессии «Спорт: мост дружбы между Россией и Африкой» на экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка».

Ранее министр спорта России Олег Матыцин назвал направления сотрудничества с Африкой в сфере физической культуры и спорта: подготовка кадров в области физической культуры и спорта в наших вузах, проведение совместных учебно-тренировочных сборов, подготовка специалистов, тренеров и спортсменов на наших федеральных базах и массовый спорт.