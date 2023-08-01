Тарасова и Морозов присоединились к команде Навки для выступлений в ледовых шоу
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Российские фигуристы, двукратные серебряные призёры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов присоединились к команде Татьяны Навки для выступлений в ледовых шоу. Спортсмены уже в августе выйдут на лёд в Сочи в спектакле «Спящая красавица. Легенда двух королевств», в котором исполнят главные роли — Элифеанты и Эриана.
Также в августе в Сочи состоятся ещё 12 спектаклей шоу «История любви Шахерезады». Роль Богини в постановке будут исполнять олимпийские чемпионки Пекина Анна Щербакова и Камила Валиева, а также чемпионка мира и чемпионка Европы Елизавета Туктамышева.
Гастроли ледовых шоу Татьяны Навки проходят в Сочи с 13 июля по 20 августа 2023 года в олимпийском ледовом дворце спорта «Айсберг».
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