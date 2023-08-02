Фигуристы Хабибуллина и Княжук — о постановках Авербуха: все его работы гениальны

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук поделились впечатлениями от работы с хореографом Ильёй Авербухом.

«Все работы Ильи Изяславича гениальны», — сказал Княжук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

«У него всегда очень крутые идеи», — добавила Хабибуллина.

«С ним очень легко работается, у нас сложилось полное взаимопонимание. Мы видели с ним примерно одну и ту же картину нашей программы. Он очень доходчиво объясняет, очень легко передаёт свои мысли», — отметил Княжук.

«Нам очень понравилось», — сказала Хабибуллина.

«Не знаю, станет ли наша короткая программа событием в мире фигурного катания или нет, но программа, как нам кажется, очень достойно поставлена», — высказался Княжук.

«Мы постараемся её показать так, как было задумано», — отметила Хабибуллина.

«Да, главное — кататься без ошибок, и тогда программа будет в полной мере продемонстрирована — так, как она была поставлена. А так Илья Изяславич, конечно, очень классный постановщик», — подчеркнул Княжук.