«Будет что-то огненное». Фигуристы Хабибуллина и Княжук рассказали о новых программах

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук раскрыли подробности новых программ.

«Это будет не похоже на то, что было до этого», — сказала Хабибуллина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

«В короткой программе будет что-то красное, что-то огненное. Можно так сказать. А в произвольной – что-то драматичное», — рассказал Княжук.

«Чёрное. Мы очень долго не знали, какую музыку взять для короткой программы, не могли выбрать тему. У нас не было чёткого понимания. И когда Илья Изяславич первый раз пришел на постановку с нами, мы сказали ему, что мы примерно хотим, но музыки у нас нет. Он включил нам первую попавшуюся музыку из своего плейлиста, и нам сразу понравилось. И мы взяли эту музыку для короткой программы. А для произвольной Илья Княжук подобрал музыку», — добавила Хабибуллина.

«Очень сложно было разобраться с произвольной. После того как мы поставили короткую, о произвольной поначалу вообще не думали. Мы выбирали музыку тогда, когда времени уже не оставалось, и практически в последний момент я что-то нашёл, предложил. В итоге очень классно получилось, как мне кажется», — отметил Княжук.