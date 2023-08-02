Хабибуллина и Княжук считают, что четверные прыжки в парном катании возможны

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук выразили мнение, что спортсмены в парном катании могут выполнять четверные прыжки.

«Парное катание с каждым годом эволюционирует», — сказал Княжук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

«Сейчас в парное катание переходят ребята, которые прыгают четверные, поэтому я думаю, что в ближайшем будущем точно возможно», — высказалась Хабибуллина.

«Никто же не думал, что четверной аксель будет исполнен, так же и в парном, может быть, в ближайшем будущем будут исполнены четверные», — отметил Княжук.

«Здесь есть свои плюсы и минусы. Если делать четверные элементы, то, конечно, парное катание будет прогрессировать. Но в чём-то это и очень опасно. Всё-таки четверные парные элементы — это большой риск, и при падении можно получить очень страшную травму. Это сложный вопрос», — сказала Хабибуллина.