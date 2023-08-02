Хабибуллина: опытные фигуристы на шоу общались со всеми и оказались очень приятными людьми

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук рассказали о приглашении в шоу Ильи Авербуха.

«Неожиданностью это не стало, но было очень приятно. Мы ранее, года два назад, уже работали с Ильей Изяславичем в его шоу, но мы были в массовке», — сказал Княжук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

«В этом году он пригласил нас в своё шоу «Чемпионы», — сообщила Хабибуллина.

«На протяжении сезона мы очень редко участвуем в шоу, но тут уже был конец сезона, и мы подумали: почему бы и нет? И не зря, потому что шоу даёт рост в плане компонентов, в плане ощущения себя. После шоу, особенно Ильи Изяславича, это очень сильно прибавляется. Катание становится более раскованным. Ты раскрываешься в плане своей подачи», — рассказал Княжук.

«На шоу у тебя нет какой-то ответственности в плане элементов, поэтому ты стараешься больше открыться, больше выразить программу. Нет задачи не ошибиться, поэтому легче кататься. И потом это переносится на соревнования, этот прогресс отображается. Что касается работы с опытными фигуристами, не помню, чтоб я спрашивала советы. Но раньше я думала, что они все закрытые, общаются только друг с другом и вряд ли они могут, например, подойти ко мне в раздевалке, что-то спросить. Но в итоге они так же открыто общались со всеми и оказались очень приятными людьми», — отметила Хабибуллина.