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Фигуристы Хабибуллина и Княжук прокомментировали попадание в основой состав сборной России

Фигуристы Хабибуллина и Княжук прокомментировали попадание в основой состав сборной России
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Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук поделились эмоциями от попадания в национальную команду России.

«В первую очередь это большая ответственность. Ты представляешь свою школу, свою страну. Надо прилагать ещё больше сил», — сказал Княжук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

«Шесть лучших пар в России, и ты в эту шестёрку входишь. Это осознание очень приятно. Хочется становиться всё лучше и лучше, попадать в тройку», — отметила Хабибуллина.

Напомним, Хабибуллина и Княжук заняли четвёртое место в финале Гран-при России в текущем году, а также стали победителями первого этапа соревнований, который прошёл в Москве, обойдя фигуристов Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

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