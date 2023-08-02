Фигуристы Хабибуллина и Княжук прокомментировали попадание в основой состав сборной России
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Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук поделились эмоциями от попадания в национальную команду России.
«В первую очередь это большая ответственность. Ты представляешь свою школу, свою страну. Надо прилагать ещё больше сил», — сказал Княжук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
«Шесть лучших пар в России, и ты в эту шестёрку входишь. Это осознание очень приятно. Хочется становиться всё лучше и лучше, попадать в тройку», — отметила Хабибуллина.
Напомним, Хабибуллина и Княжук заняли четвёртое место в финале Гран-при России в текущем году, а также стали победителями первого этапа соревнований, который прошёл в Москве, обойдя фигуристов Евгению Тарасову и Владимира Морозова.
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