Ice Dance International: во сколько выступление Дэвис и Смолкина с произвольным танцем

С 1 по 2 августа в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) проходит турнир по танцам на льду Ice Dance International. Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступят с произвольным танцем. Выход танцевального дуэта на лёд запланирован на 2:32 мск.
Дэвис и Смолкин зарегистрированы под 16-м стартовым номером. Накануне фигуристы, представляющие Грузию, выступили в ритм-танце и заняли второе место, набрав 74,35 балла. Первое место в этих соревнованиях занял дуэт Уна Браун/Гейдж Браун из США. Их результат составил 75,26 балла.
Напомним, ранее Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в минувшем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.
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