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Евгения Медведева рассказала о мечте, от которой отказалась

Евгения Медведева рассказала о мечте, от которой отказалась
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о мечте, от которой отказалась.

«Мечта, от которой я отказалась — олимпийское золото. Мечта, которой уже не суждено сбыться. И типа это окей. Не скажу, что это делает меня какой-то несчастной.

О чём сожалею больше всего? Как ни странно, ни о чём. Очень много событий было, после которых я думала, что буду жалеть. Но прошло несколько лет и, вспоминая каждое из этих событий, я думаю: «Слава богу, что так произошло». То есть как-то так в моей жизни закручивается, что если я где-то ошибаюсь или прям конкретно лажаю, через какой-то отрезок времени мне это возвращается в плюс», — сказала фигуристка в интервью YouTube-каналу «Не Пруст».

На Игры-2018 двукратная чемпионка мира Медведева ехала главной фавориткой, но в итоге уступила своей одногруппнице, Алине Загитовой. Решающим стал результат короткой программы. За произвольную фигуристки набрали равное количество баллов.

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