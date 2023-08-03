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Песков сообщил, что Костомарову делают ручные протезы и предстоит операция

Песков сообщил, что Костомарову делают ручные протезы и предстоит операция
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову будут делать ручные протезы.

Песков выступал с лекцией на форуме «Территория смыслов», после чего пообщался с одним из участников мероприятия, который использует ручные и ножные протезы российского производства. Пресс-секретарь президента страны поинтересовался, дают ли протезы абсолютную самостоятельность, на что собеседник ответил утвердительно.

«У меня у жены (Татьяны Навки. — Прим. «Чемпионата»), она фигуристка, у неё партнёр тоже сейчас учится как раз. Ноги уже научился, тоже потерял ноги и руки. Ему ещё будут руки делать, ещё операция будет», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Костомаров перенёс ампутации на руках и ногах из-за некроза конечностей, который развился у него в результате осложнений, связанных с пневмонией. Ранее фигуристу установили протезы на ноги.

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