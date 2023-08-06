Камила Валиева опубликовала фото в элегантном образе

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы – 2022, российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в социальных сетях роскошные фото и видео в элегантном образе.

Фото и видео доступны в телеграм-канале Камилы Валиевой.

26 апреля спортсменке исполнилось 17 лет. В сезоне-2022/2023 Валиева выиграла два этапа Гран-при России и чемпионат страны по прыжкам. В финале Гран-при России и на чемпионате страны Камила завоевала серебряные медали.

Напомним, в декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после окончания командного турнира Олимпиады-2022. В январе Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не обнаружил вины и халатности в нарушении Валиевой антидопинговых правил и в качестве наказания лишил спортсменку только золота чемпионата страны. На это решение были поданы апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), РУСАДА и Международного союза конькобежцев (ISU), которые CAS решил объединить в одно производство. Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут с 26 по 29 сентября в закрытом режиме в Лозанне (Швейцария).