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Самоделкина приняла гражданство Казахстана в общем порядке

Самоделкина приняла гражданство Казахстана в общем порядке
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном фигурном катании, Софья Самоделкина приняла гражданство Казахстана в общем порядке, так как её мать ранее являлась гражданкой республики, сообщил министр внутренних дел страны Марат Ахметжанов.

«Недавно спортсменка Самоделкина приняла гражданство в общем порядке, потому что её мать была гражданкой Казахстана», – приводит слова Ахметжанова «РИА Новости Спорт».

Сообщается, что Самоделкина получила паспорт Казахстана, но пока не обращалась в местную федерацию.

Напомним, 4 августа стало известно о планах российской фигуристки Софьи Самоделкиной поменять спортивное гражданство.

Софья Самоделкина тренируется в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской. Она является серебряным призёром Гран-при среди юниоров в Словении в 2021 году и владеет четверными прыжками.

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