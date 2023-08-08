Российская фигуристка, выступающая в одиночном фигурном катании, Софья Самоделкина приняла гражданство Казахстана в общем порядке, так как её мать ранее являлась гражданкой республики, сообщил министр внутренних дел страны Марат Ахметжанов.
«Недавно спортсменка Самоделкина приняла гражданство в общем порядке, потому что её мать была гражданкой Казахстана», – приводит слова Ахметжанова «РИА Новости Спорт».
Сообщается, что Самоделкина получила паспорт Казахстана, но пока не обращалась в местную федерацию.
Напомним, 4 августа стало известно о планах российской фигуристки Софьи Самоделкиной поменять спортивное гражданство.
Софья Самоделкина тренируется в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской. Она является серебряным призёром Гран-при среди юниоров в Словении в 2021 году и владеет четверными прыжками.
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