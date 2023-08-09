Цибинова: когда я смотрела этапы Гран-при, всегда думала: «Может, попробовать ещё раз?»

Российская фигуристка Ксения Цибинова, завершившая профессиональную спортивную карьеру в возрасте 17 лет, после своего самого успешного сезона в карьере в 2021 году, рассказала о том, следит ли она за фигурным катанием.

«Я всё смотрю. Даже когда я только закончила, я всё смотрела, на контрольные прокаты ходила. Потом домой приезжала и думала: «Блин, может, всё-таки вернуться?» Так было на протяжении долгого времени. Потом, когда закончились этапы Гран-при, поспокойнее стало. Но, когда я смотрела этапы, всегда думала: «Может, попробовать ещё раз? Ну последний разочек…» Но уже всё, что сделано, то сделано», — призналась спортсменка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.