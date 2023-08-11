Заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе вручили орден Александра Невского.

Награда была вручена Тутберидзе по поручению президента страны Владимира Путина за обеспечение успешной подготовки спортсменов, которые смогли добиться успехов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

На церемонии в здании Минспорта России были вручены и другие государственные награды. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова получила медаль Анатолия Тарасова, наставнику Александру Жулину был вручён орден Почёта, а хореограф Даниил Глейхенгауз был награждён орденом Дружбы.

«Чествуем тренеров и специалистов, которые создали историю отечественного спорта. Спорт всегда был передовым отрядом, и в мирное, и в военное время представлял нашу родину, мы не должны подвести нашу страну, нашего президента, мы должны завоёвывать медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх, но в то же время мы строим стадионы, спортплощадки, чтобы спорт был в нашей жизни», — приводит слова министра спорта России Олега Матыцина «РИА Новости Спорт».