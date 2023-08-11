Бетина Попова ответила на вопрос о будущем фигуристки Дарьи Павлюченко
Поделиться
Бывшая фигуристка, а ныне хореограф и тренер Бетина Попова, работающая в группе Сергея Рослякова, высказалась о будущем российской фигуристки Дарьи Павлюченко.
«Я знаю, что Даша рассматривала вариант с поиском партнёра, но пока что… Но у нас и Софья Шевченко уходила в тренерство и потом вернулась, Паша Дрозд на долгое время исчезал и потом вернулся. Так что я думаю, что не стоит говорить, что Даша закончила. Наверное, пока что человек находится в поиске», — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Напомним, в апреле текущего года стало известно, что Павлюченко больше не будет выступать в паре с Денисом Ходыкиным. Дуэт является бронзовым призёром чемпионата Европы 2020 года.
Комментарии
- 11 августа 2023
-
13:44
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:02
-
11:15
- 10 августа 2023
-
20:39
-
12:15
-
11:50
-
11:25
-
11:00
- 9 августа 2023
-
17:54
-
16:19
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:15
- 8 августа 2023
-
19:59
-
13:37
-
13:21
-
13:15
-
12:36
-
11:54
-
10:57
- 7 августа 2023
-
18:53
-
16:16
-
16:01
-
15:54
-
15:54
-
15:34
-
14:50
-
14:36
Партнерский контент