Бетина Попова ответила на вопрос о будущем фигуристки Дарьи Павлюченко

Бывшая фигуристка, а ныне хореограф и тренер Бетина Попова, работающая в группе Сергея Рослякова, высказалась о будущем российской фигуристки Дарьи Павлюченко.

«Я знаю, что Даша рассматривала вариант с поиском партнёра, но пока что… Но у нас и Софья Шевченко уходила в тренерство и потом вернулась, Паша Дрозд на долгое время исчезал и потом вернулся. Так что я думаю, что не стоит говорить, что Даша закончила. Наверное, пока что человек находится в поиске», — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, в апреле текущего года стало известно, что Павлюченко больше не будет выступать в паре с Денисом Ходыкиным. Дуэт является бронзовым призёром чемпионата Европы 2020 года.