Авербух: планируется, что Туктамышева, Тарасова и Морозов выступят во всех шоу в Сочи

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух после мастер-класса в рамках Дня физкультурника рассказал о работе над ледовыми шоу в Сочи, которые пройдут в августе.

«Будет много новых танцев, также планируются программы, поставленные для «Русского вызова». Всё это будет соединено в единую сюжетную линию. Это не спектакль, подчёркиваю, но возможность для ребят показать себя. Планируется практически 99% новых номеров, которые зрители ещё не видели.

Гастроли в Сочи пересекаются с открытыми прокатами сборной России? Все, кто должен быть там, поедут выступать на прокаты. Будем прикрываться моей командой, профессионалами. У нас достаточно большой состав, будем меняться. Зрители увидят всех лучших. Евгения Тарасова и Владимир Морозов на данный момент выступают везде, во всех шоу. Так же, как и Лиза Туктамышева», — приводит слова Авербуха Sport24.

Напомним, Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года в одиночном катании, в 2021 году спортсменка стала серебряным призёром чемпионата мира. Тарасова и Морозов являются серебряными призёрами Олимпиады-2022 в Пекине.