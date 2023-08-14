Алина Загитова анонсировала фотосессию со стадом овец

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова в своих социальных сетях анонсировала новую фотосессию, которую провела со стадом овец.

«Всем добрый день. У меня новая съёмка, совершенно необычная. Смотрите, кто тут у нас вместе со мной (показывает стадо овец). Мэтч полнейший. Так что ждите, это будет очень круто. Хорошего дня, ну, а я пошла на съёмку», — сказала Загитова на видео.

21-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.