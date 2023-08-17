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Жилина прыгнула триксель со степ-аутом на юниорских КП, Титова сделала ошибку на лутце

Жилина прыгнула триксель со степ-аутом на юниорских КП, Титова сделала ошибку на лутце
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Российские фигуристки представили свои короткие программы на контрольных прокатах юниорской сборной России.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с контентом, которые они представили:

Виктория Морозова – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп;
Агата Петрова – тройной флип – тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц (падение);
Анастасия Марасанова – двойной аксель, тройной флип, тройной лутц;
Елизавета Куликова – двойной аксель, тройной риттбергер, тройной лутц (падение);
Мария Гордеева – тройной лутц, двойной аксель, тройной риттбергер – тройной тулуп;
Алёна Принева – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп;
Софья Титова – двойной аксель, двойной лутц, тройной флип – тройной тулуп;
Маргарита Базылюк – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп;
Вероника Жилина – тройной аксель (степ-аут), тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп;
Таисия Коробицина – тройной лутц, двойной аксель, тройной флип – тройной тулуп;
Кира Трофимова – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп;
Елизавета Лабутина – двойной аксель, лутц (бабочка), тройной флип – тройной тулуп;
Алиса Двоеглазова – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп.

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