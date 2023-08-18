Дудаков рассказал о программах фигуристок Двоеглазовой и Базылюк на новый сезон

Российский тренер по фигурному катанию Сергей Дудаков рассказал, чем обусловлен выбор программ, с которыми будут в новом сезоне выступать фигуристки-юниорки Алиса Двоеглазова и Маргарита Базылюк.
«Алиса Двоеглазова из-за травмы пропустила большую часть сезона, поэтому программы не менялись. Короткая — «Hymne a l’amour», произвольная — на музыку из фильма «La La Land» («Another Day of Sun»). Хорошие программы.
Маргарите Базылюк поставили две новые программы. Короткая на музыку из фильма «Малефисента», произвольная — мюзикл «Отверженные». Мы работаем над тем, чтобы спортсменка улучшалась в плане артистизма, чтобы в её катании, движениях, позах всё выглядело красиво. Процесс это не быстрый. Эти качества, навыки, понимание надо развить, выработать, наработать», — приводит слова Дудакова сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
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