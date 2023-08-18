Ученица Тутберидзе Базылюк зашла на три четверных прыжка на юниорских контрольных прокатах

Сегодня, 18 августа, в Новогорске 13 российских одиночниц презентовали произвольные программы на контрольных прокатах, показав тем самым готовность к новому сезону.

Выступления девушек завершили первую часть юниорских контрольных прокатов. 12-летняя Маргарита Базылюк, самая юная фигуристка из группы Этери Тутберидзе, проявила себя лучше всех, чисто исполнив два четверных прыжка, и ещё один приземлила в степ-аут. Алиса Двоеглазова, другая воспитанница «Хрустального», допустила падение на четверном лутце.

Софья Титова, талантливая подопечная Евгения Плющенко, полностью отказалась от ультра-си, а Вероника Жилина, представляющая «Ангелов», справилась с одним четверным сальховом, но допустила «бабочку» на втором сальхове и упала на тройном прыжке.

Покорить квад удалось также Алёне Принёвой, которая продемонстрировала четверной лутц. А Мария Гордеева и Виктория Морозова упали со своих квадов.