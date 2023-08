Юниорки презентовали музыку к произвольным программам

Сегодня, 18 августа, в Новогорске 13 российских одиночниц презентовали произвольные программы на контрольных прокатах, показав музыкальные композиции собственных выступлений.

12-летняя Алёна Принёва, которая тренируется в ЦСКА у Екатерины Моисеевой, выступила под музыку из сериала «Игра престолов» – Florence and the Machine «Jenny of Oldstones», Рамин Джавади «Light of the Seven».

Вероника Жилина, представляющая «Ангелов Плющенко, представила программу под Майкла Джексона «Earth Song», «In the Closet», «Dangerous», «Smooth Criminal».

Другая подопечная Плющенко – Софья Титова выступала под Людвига ван Бетховена «Лунная соната» (Wall Of Noise).

12-летняя ученица Тутберидзе Маргарита Базылюк презентовала программу под «Prologue (Look Down) / At the End of the Day», «I Dreamed A Dream» (из мюзикла «Отверженные»), а Алиса Двоеглазова – Jпод ustin Hurwitz «Epilogue», Эмма Стоун «Audition (The Fools Who Dream)» (из фильма «Ла-Ла Лэнд»).

Мария Гордеева выступала под Марко Белтрами «Running Away», «Twilight of the Empire», «Mathilde’s Theme» (из фильма «Матильда»), Кира Трофимова – под Севару Назархан «Там нет меня», Елизавета Куликова – под Imany «If You Go Away», Агата Петрова – под Thieves «Arrival of the Birds», а Виктория Морозова – ‎под Trio Siciliano «Oblivion», «Escualo».