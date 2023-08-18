Вероника Жилина: в этом сезоне планирую выступать на взрослых соревнованиях

Российская фигуристка Вероника Жилина рассказала о планах выступать на взрослых турнирах.
«В этом сезоне я планирую выступать на взрослых соревнованиях, поэтому на юниорских прокатах показала эскизы своих программ с ультра-си. В короткой программе с 3А (тройной аксель. – Прим. «Чемпионата»).
Постановщик моих новых программ — Дмитрий Сергеевич Михайлов. Он впервые мне ставил программы. Я очень хотела с ним поработать, потому что мне нравится, как он ставит — движения красивые, широкие. Думаю, в программах мне удастся всё это показать. Обе программы получились эмоциональными», — приводит слова Жилиной сайт ФФККР.
Напомним, сегодня, 18 августа, в Новогорске 13 российских одиночниц презентовали произвольные программы на контрольных прокатах, показав тем самым готовность к новому сезону.
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