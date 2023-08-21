Аннабель Морозов — о причинах перехода к Крыловой: папа хочет быть папой, а не тренером

Российская фигуристка Аннабель Морозов, которая в сезоне-2023/2024 будет выступать с Игорем Ерёменко, рассказала, почему её знаменитый отец и тренер Николай Морозов передал их пару в группу Анжелики Крыловой.
«С Крыловой я никогда раньше не сотрудничала, но она мне всегда нравилась своей манерой общения. К тому же мне очень понравились в прошлом году её спортсмены (Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. — Прим. «Чемпионата»). У них были интересные поддержки, интересные движения, музыкальность. Не скажу, что эта пара была сильнее всех, но интереснее — точно. Причём мне понравились обе программы, не только произвольный танец, о котором многие говорили. В общем, всё это мы обсуждали втроём — я, Игорь и папа, — и как-то мнения сошлись. К нашему счастью, Анжелика согласилась.
Не жалел ли папа, что приходится отдавать нас другому специалисту? Наоборот! Папа хочет быть папой, а не тренером. Нам он прямо об этом сказал: что готов всячески поддерживать, помогать, но постоянно сопровождать нас в роли тренера уже не готов», — приводит слова Морозов RT.
- 21 августа 2023
-
17:40
-
17:28
-
16:59
-
16:21
-
15:24
-
14:55
-
14:30
-
14:24
-
14:05
-
13:40
-
13:33
-
13:15
-
12:50
-
11:15
- 20 августа 2023
-
23:12
-
21:01
-
21:00
-
19:28
- 19 августа 2023
-
14:22
-
13:15
-
12:41
- 18 августа 2023
-
23:08
-
22:14
-
22:01
-
21:46
-
21:20
-
20:53
-
19:57
-
19:48
-
18:56
-
18:25
-
18:12
-
18:01
-
17:36
-
13:41