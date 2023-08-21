Аннабель Морозов — о причинах перехода к Крыловой: папа хочет быть папой, а не тренером

Российская фигуристка Аннабель Морозов, которая в сезоне-2023/2024 будет выступать с Игорем Ерёменко, рассказала, почему её знаменитый отец и тренер Николай Морозов передал их пару в группу Анжелики Крыловой.

«С Крыловой я никогда раньше не сотрудничала, но она мне всегда нравилась своей манерой общения. К тому же мне очень понравились в прошлом году её спортсмены (Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. — Прим. «Чемпионата»). У них были интересные поддержки, интересные движения, музыкальность. Не скажу, что эта пара была сильнее всех, но интереснее — точно. Причём мне понравились обе программы, не только произвольный танец, о котором многие говорили. В общем, всё это мы обсуждали втроём — я, Игорь и папа, — и как-то мнения сошлись. К нашему счастью, Анжелика согласилась.

Не жалел ли папа, что приходится отдавать нас другому специалисту? Наоборот! Папа хочет быть папой, а не тренером. Нам он прямо об этом сказал: что готов всячески поддерживать, помогать, но постоянно сопровождать нас в роли тренера уже не готов», — приводит слова Морозов RT.