Даниил Глейхенгауз поставил новую программу для Алины Загитовой

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поставил новую программу для олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Фигуристка будет выступать с синими полотнищами в руках под композицию группы The Echo Game под названием Shigeru Umebayashi.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале TeamZagitova.
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в официальных соревнованиях. При этом фигуристка активно выступает в различных ледовых шоу, в течение трёх сезонов подряд была ведущей телепроекта «Ледниковый период». Алина учится на факультете журналистики и пробует свои силы на телевидении в качестве корреспондента. Также фигуристка участвует в самых различных проектах, в том числе пробует себя в других видах спорта.
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