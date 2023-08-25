Даниил Глейхенгауз поставил новую программу для Алины Загитовой

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поставил новую программу для олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Фигуристка будет выступать с синими полотнищами в руках под композицию группы The Echo Game под названием Shigeru Umebayashi.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале TeamZagitova.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в официальных соревнованиях. При этом фигуристка активно выступает в различных ледовых шоу, в течение трёх сезонов подряд была ведущей телепроекта «Ледниковый период». Алина учится на факультете журналистики и пробует свои силы на телевидении в качестве корреспондента. Также фигуристка участвует в самых различных проектах, в том числе пробует себя в других видах спорта.