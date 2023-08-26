Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина выпустили обращение к болельщикам

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров и его супруга, чемпионка мира 2009 года в танцах на льду Оксана Домнина выпустили в социальных сетях обращение к фанатам.
Костомаров: всем большой привет из Сочи! Хотели вас поблагодарить за вашу поддержку.
Домнина: спасибо вам большое! Мы всё читаем, видим, чувствуем, поэтому огромная благодарность за ваши тёплые слова и пожелания.
Костомаров: всем желаем крепкого-крепкого здоровья.
Домнина: берегите себя!
Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения.
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