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Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина выпустили обращение к болельщикам

Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина выпустили обращение к болельщикам
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров и его супруга, чемпионка мира 2009 года в танцах на льду Оксана Домнина выпустили в социальных сетях обращение к фанатам.

Костомаров: всем большой привет из Сочи! Хотели вас поблагодарить за вашу поддержку.
Домнина: спасибо вам большое! Мы всё читаем, видим, чувствуем, поэтому огромная благодарность за ваши тёплые слова и пожелания.
Костомаров: всем желаем крепкого-крепкого здоровья.
Домнина: берегите себя!

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения.

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