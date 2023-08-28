Москвина — о Галлямове: это риск — заниматься травмоопасными видами спорта

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина отреагировала на игру фигуриста Александра Галлямова в составе футбольной команды «Чисто Питер» в Медиалиге и ответила на вопрос, насколько опасно для фигуриста заниматься какими-то другими видами спорта, кроме профильного.

«Вообще это риск — заниматься травмоопасными видами спорта. Но я знаю, что у Александра голова на плечах, а в голове есть разум. Поэтому он наверняка будет заниматься своим хобби настолько, насколько это не мешает заниматься главным делом, в котором он является специалистом и кумиром публики», – приводит слова Москвиной «Матч ТВ».

«Чисто Питер» был создан по инициативе футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга. Главным тренером команды Медийной футбольной лиги является бывший игрок сине-бело-голубых Владислав Радимов.