«ЛизаАлерт» примет участие в поисках Алины Горбачёвой

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» примет участие в расследовании пропажи фигуристки Алины Горбачёвой. Об этом сообщается на сайте организации.

Сбор поисковой команды запланирован на 16:45 мск.

Обстоятельства пропажи фигуристки изучает Следственный комитет. На месте происшествия работает МЧС.

Вчера, 28 августа, у Горбачёвой была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене» на улице Лётной. В 18:54 фигуристка вышла из арены. Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на набережной. После этого Горбачёва в поле зрения не появлялась.

На чемпионате России — 2023 среди юниоров Алина Горбачёва заняла первое место. В соревнованиях взрослых фигуристов спортсменка стала девятой. В июле Горбачёвой исполнилось 16 лет.