Отец Горбачёвой: будем мы наказывать Алину за побег или нет, это уже наше дело

Отец победительницы юниорского чемпионата России Алины Горбачёвой рассказал о состоянии дочери после возвращения домой и поделился мыслями о её будущем.

Напомним, 16-летняя Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, однако так и не вернулась домой. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли Горбачёву в кинотеатре одного из торговых центров. Некоторые источники заявляли, что причиной побега спортсменки стала ссора с тренером Софьей Федченко, что вызвало ещё больший резонанс.

«У дочери была травма примерно в июле. Такая травма незначительная. Но она влияет на тренировки, два месяца они были в щадящем режиме. До начала сезона немного времени осталось. У дочери, скажем так, не всё получается. Поэтому все на нервах. Ссоры как таковой с тренером не было. Просто это нервы были. Сейчас у дочери всё хорошо. Она будет продолжать спортивную карьеру. Она очень этого хочет. С кем она будет жить, сейчас решается. А будем мы её наказывать или нет, это уже наше дело», — приводит слова родителя «Комсомольская правда».