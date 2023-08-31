«Необходимо уважать пространство подростка». Психолог дала совет окружению Горбачёвой

Спортивный психолог, мастер спорта России международного класса по фигурному катанию Виктория Борзенкова дала совет окружению 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой, сбежавшей 28 августа вечером и найденной спустя сутки в московском кинотеатре.
«Нужно прояснить причины. Поступок безответственный, но чем-то спровоцированный. Однозначно спортсменка адекватна и здорова. Скорректировать действия, возможно, тренировочный процесс и коммуникацию в треугольнике спортсмен/родитель/тренер во избежание на будущее более сложных и опасных ситуаций, к которым склонны в этом возрасте все подростки.
Это важный период перехода от детства во взрослую жизнь, когда стили воспитания через подавление и запреты, работающие в детском возрасте, перестают работать. Необходимо уважать пространство подростка, договариваться и давать право выбора», – сказала Борзенкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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